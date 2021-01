Terremoto in Sicilia, sciame sismico in atto sull’Etna: scossa magnitudo 3.6, ipocentro molto superficiale [LIVE]

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito l’Etna alle 18:47 di oggi pomeriggio. La scossa, nonostante la magnitudo non indifferente, non è stata avvertita dalla popolazione etnea perchè s’è verificata nell’area sommitale del vulcano, lontano da ogni centro abitato, e si è prodotta ad appena 600 metri di profondità, quindi le onde sismiche non si sono prorogate a distanza dall’area epicentrale. Si tratta di una scossa dalla chiara origine vulcanica: potrebbe essere preannunciare un nuovo parossismo? Lo vedremo nelle prossime ore. Già alle 16:21 del pomeriggio s’era verificata un’altra scossa di magnitudo 3.1 nell’area etnea.