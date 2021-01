Alle 17:11 di oggi in provincia di Messina si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3. L’epicentro del sisma è stato registrato a Mistretta, con un ipocentro ad una profondità di 9,1 km. Il terremoto, nonostante la modesta entità, è stato avvertito dalla popolazione per via dell’ipocentro piuttosto superficiale.