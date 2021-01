In Spagna prosegue lo sciame sismico che da giorni sta interessando il paese con scosse superiori a 4. L’ultima in ordine di tempo si è verificata intorno alle 19:49 di questa sera con epicentro nei pressi di Santa Fe, non distante da Granada. La magnitudo registrata è di 4.3, e l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 2 chilometri. La scossa, proprio per via dell’ipocentro relativamente superficiale, è stata nettamente avvertita dalla popolazione.