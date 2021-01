Terremoto Toscana: scossa nettamente avvertita dalla popolazione [DATI]

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Toscana. In pochissimo tempo sono state numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione, nonostante la magnitudo di modesta entità. I sismografi INGV hanno registrato il sisma alle 21:33, con epicentro a Cantagallo (PO), ad un profondità di soli 9 km, con magnitudo 2.1. Nonostante non sia stata una scossa forte, è stata particolarmente avvertita dalla popolazione per via della superficialità dell’ipocentro. Oltre a questa scossa principale se ne sono verificate altre due, ravvicinate, ma di inferiore entità.