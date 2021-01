Nuovo forte terremoto in Croazia, magnitudo 5.2: paura a Trieste e in Friuli Venezia Giulia

E’ stata avvertita poco fa una scossa a Trieste. Tante le segnalazioni della popolazione triestina: tantissimi i tweet. Si tratta di una scossa a 19km da Zagabria, in Croazia: un terremoto avvenuto alle 18.01, di magnitudo 5.2, a 10km di profondità con epicentro a Brest Pokupski, non lontano da Petrinja. 635 le segnalazioni in un raggio di 184 km. Secondo alcuni utenti non è stata una scossa forte come quella di Petrinja.