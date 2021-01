Un’immagine del “ Dottor Ganja ” è appara nella farmacia della prima clinica di cannabis medica ufficiale della Thailandia, presso il Dipartimento di Medicina Tradizionale e Alternativa Thailandese, all’interno dell’edificio del Ministero della Salute Pubblica, alla periferia di Bangkok . Un nuovo regolamento del Ministero della salute pubblica, entrato in vigore il 29 gennaio 2021, consente ai cittadini thailandesi di richiedere il permesso di coltivare e commerciare canapa per scopi commerciali, medicinali, educativi, di ricerca o culturali.

In Thailandia via libera alla coltivazione di cannabis per scopi commerciali, medicinali, educativi o culturali [FOTO]

