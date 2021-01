TikTok protegge i più giovani: importanti aggiornamenti per gli under 16

TikTok si aggiorna: tante le novità del 2021 del famoso social, sempre più in voga non solo nei giovanissimi. E’ proprio a questa categoria, però, che TikTok ha pensato prima di ogni altra cosa: gli account dei minorenni diventano ‘privati’, ma non solo. Ulteriori modifiche riguardano le limitazioni a chi può commentare i video creati da utenti dai 13 ai 15 anni che possono ora scegliere tra ‘Amici’ o ‘Nessuno’, mentre è stata rimossa l’opzione ‘Tutti’. Inoltre per gli utenti che rientrano in questa fascia di età l’opzione “Suggerisci il tuo account agli altri” è impostata di default su “Off”. Con le novità introdotte, soltanto i follower approvati avranno la possibilità di vedere i contenuti degli utenti minori di 16 anni. Le novità rientrano in un più ampio pacchetto di misure messe in atto per promuovere maggiori standard in materia di privacy e sicurezza degli utenti. Sono state introdotte anche modifiche alle impostazioni dei Duetti e della funzione Stitch così da renderli disponibili solo per contenuti creati da utenti con o più di 16 anni. Per gli utenti tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione di default di queste funzioni è ora su ‘Amici’.Possibilità di scaricare soltanto i video creati da utenti con più di 16 anni. Gli altri utenti possono decidere se consentire il download dei loro video; mentre, per coloro tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione è disattivata di default, ma possono decidere di attivarla.

Le precisazioni di TikTok

“I diritti alla privacy e la sicurezza online della nostra community sono una priorità assoluta per TikTok e, in particolare, quando si tratta dei nostri utenti più giovani, motivo per cui stiamo apportando questi significativi cambiamenti. Vogliamo incoraggiare la fascia più giovane della nostra community a impegnarsi attivamente nel proprio percorso in materia di privacy online e, facendolo fin da subito, speriamo di ispirarli ad assumere un ruolo attivo e prendere decisioni consapevoli sul tema”, ha dichiarato Elaine Fox, cead of privacy, Emea di TikTok. “Le innovazioni annunciate oggi rappresentano un ulteriore passo nella nostra mission: garantire che TikTok rimanga una piattaforma sicura per tutti i nostri utenti. Le novità si basano su ulteriori modifiche apportate in precedenza per promuovere la sicurezza dei minori, inclusa la limitazione della messaggistica diretta e delle dirette streaming per gli account di minori di 16 anni. A queste si aggiunge, la possibilità per genitori e tutori di impostare barriere di protezione per gli account TikTok dei propri ragazzi tramite il collegamento familiare. Sappiamo che non vi è un traguardo finale quando si tratta di sicurezza dei minori, ed è per questo che siamo costantemente impegnanti nel miglioramento delle nostre policy, investendo nella tecnologia e nei nostri team di moderazione, in modo tale che TikTok rimanga un luogo sicuro in cui tutti i nostri utenti possano esprimere la loro creatività“, ha aggiunto Alexandra Evans, head of Child safety, Europe.