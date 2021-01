Tragedia in Spagna: morto a 23 anni un giovane calciatore dell’Athletic Bilbao

Il 2021 non inizia nel migliore dei mondo per il mondo del calcio: è morto in Spagna un giovanissimo calciatore dell’Athletic Bilbao. Il calcio spagnolo piange la scomparsa di Aitor Gandiaga, deceduto a soli 23 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi del valico di Iruzubieta, nei Paesi Baschi. Gandiaga si sarebbe schiantato con la sua auto contro un bus nella sua città natale di Markina-Xemein: a dare la notizia della scomparsa del giovane calciatore è stato l’Athletic Bilbao, con un comunicato stampa.

Chi era Ator Gandiaga?

Classe 1997, Aitor Gandiaga è cresciuto nelle giovanli dell’Athletic Bilbao. Ha giocato nel Basconia e quest’anno è stato girato in prestito al Gernika, squadra di terza divisione spagnola. Era un esterno d’attacco che preferiva partire da destra èer poi rientrare sul piede preferito, nonostante fosse mancino.