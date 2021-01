Tragico incidente in Montagna: addio a Fabio Limongi, guida escursionistica e attento conoscitore delle montagne lucane

Tragico incidente ieri sul Monte Sirino: ha perso la vita Fabio Limongi, 49 anni, guida escursionistica di Lauria (Potenza), dopo essere caduto da una parete rocciosa sul versante di Lagonegro (Potenza).

Sul posto, in una zona impervia, sono giunti i Vigili del Fuoco, uomini del Soccorso alpino e operatori sanitari del 118. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, ma la morte è stata constatata solo in serata: l’uomo era in compagnia di altre tre persone, nessuna delle quali è rimasta ferita. Sull’incidente indagano i Carabinieri.

Fabio Limongi era un insegnante di sci, un’esperta guida escursionista, un attento conoscitore delle montagne lucane: “La Montagna è una cosa seria“, scriveva su Facebook commentando appena due giorni fa il caso di una famiglia dispersa e poi ritrovata illesa dai soccorsi sul Monte Sirino, lo stesso che lo ha tradito. “Ultimamente chi frequenta la montagna lo fa con molta leggerezza, sottovaluta i rischi e soprattutto si ci avvicina non con le dovute precauzioni. Invitiamo a controllare bene: le condizioni meteo, le condizioni nivologiche, le proprie capacità tecniche, le proprie condizioni fisiche, le proprie conoscenze sul mondo MONTANO. Tutte queste valutazioni servono a non mettere a repentaglio la propria vita, quelli dei propri cari, ma soprattutto quella di chi per un alto senso di Altruismo vi presterà Soccorso. BUONA MONTAGNA A TUTTI“.

Fabio amava la montagna e il suo lavoro, e non perdeva occasione per mostrare le bellezze della Basilicata e a invitare alla prudenza. Tanti messaggi che in poche ore hanno riempito la bacheca del maestro di sci, come quello di Antonella: “È accaduto perché eri sempre tu che facevi strada, eri sempre tu che andavi avanti e rendervi la strada più sicura a chi ti seguiva, eri sempre tu che proteggevi tutti con la tua straordinaria premura“.