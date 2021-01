Il maltempo si è abbattuto oggi sulla Liguria, causando danni in provincia di Genova. Nello specifico una tromba marina ha scoperchiato il tetto di un palazzo a Chiavari, in salita Levaggi. Fortunatamente non ci sono feriti ma alcune auto passeggiate in strada sono state colpite da alcuni detriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco mentre sui social circolano le immagini della tromba marina nelle acque di Chiavari.