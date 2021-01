Si moltiplicano le truffe online del Cryptolocker: cos’è e come proteggersi

Cos’è il Cryptolocker? È una truffa che utilizzando i “punti di forza” del phishing li integra con la dannosità dei virus.

Arriva una mail, di solito da parte di uno pseudo istituto finanziario, che trae in inganno l’utente.

Il corpo della mail contiene un link (di solito inerente alla privacy o all’aggiornamento dell’informativa).

Cliccando sul link l’utente scaricherà un virus, chiamato malware, che cripterà tutte le informazioni per cui è stato creato.

Il pc risulterà bloccato e sul display apparirà un messaggio di minaccia: per sbloccare il pc l’utente dovrà versare una somma di denaro altrimenti tutto il contenuto del pc sarà distrutto.

Ecco i consigli anti-truffa del Codacons:

1) non divulgare il proprio indirizzo e-mail principale su siti internet;

2) Evitare di iscriversi col proprio indirizzo e-mail ai siti web sconosciuti;

3) Utilizzare servizi di posta conosciuti come Outlook, Gmail, Yahoo Mail ecc;

4) Nel caso di invio di e-mail a più persone, spedirle sempre con gli indirizzi dei destinatari in chiaro, ma nascosti in CCN, per evitare di entrare in mailing list;

5) Non rispondere mai alle e-mail di spam;

6) Dotarsi di un antivirus sicuro e che svolga automaticamente un controllo dei contenuti del computer;

7) Non cliccare su pop-up che vengono visualizzati quando apriamo una mail o una pagina internet;

8) Navigare sempre su siti internet sicuri e con connessione protetta;

Ormai è risaputo che occorre essere sempre molto diffidenti nei confronti del NET, per questo qualora aveste bisogno di aiuto/informazioni o voleste segnalare qualcosa di sospetto non esitate a contattarci ad info@codaconslombardia.it o il n. verde 800 822 533 e “acciuffa la truffa”.