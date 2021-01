Turchia: forte esplosione nella centrale nucleare in costruzione di Akkuyu [VIDEO]

Una forte esplosione si è verificata alla centrale nucleare in costruzione da Akkuyu, in Turchia. Secondo quanto riferisce la radio internazionale iraniana IRIB, “l’ufficio del governatore della provincia meridionale di Mersin ha dichiarato che il 19 gennaio si è verificata una “esplosione controllata” nel cantiere della centrale nucleare di Akkuyu che è in fase di costruzione ed ha danneggiato le case e le serre vicine”.

La centrale nucleare di Akkuyu è la prima centrale nucleare turca, fortemente voluta dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e realizzata dai russi, che è in costruzione nelle vicinanze di Büyükeceli nella Turchia meridionale. La compagnia nucleare russa Rosatomha in mano il 99,2% delle quote di Akkuyu e il costo totale del progetto è stimato in 20 miliardi di dollari. La centrale nucleare di Akkuyu dovrebbe essere attivata a pieni regimi nel 2023 e sarà dotata di 4 unità VVER da 1,2 GW di Rosatom; tutti e 4 i reattori entreranno in servizio entro la fine del 2026.

Qualche giorno fa GE Steam Power avevano consegnato ad Atomenergomash, una compagnia di ingegneria nucleare di Rosatom, il primo modulo di turbina a vapore per il progetto, quattro mesi prima del previsto. Non è ancora noto se l’esplosione ha causato vittime. Una team delle forze di polizia è stata incaricato di indagare sull’accaduto.