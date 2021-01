Incredibile a Bali: turisti senza mascherina in Indonesia, puniti con 50 flessioni [VIDEO]

L’emergenza coronavirus regala delle perle davvero esilaranti. Dall’Indonesia arrivano immagini incredibili riguardanti le punizioni che le autorità locali danno ai turisti che beccano senza mascherine e protezioni anti-coronavirus. Sul web circolano tantissimi video che mostrano come decine di stranieri vengono fermati dalle autorità locali perchè non indossano le protezioni previste dalle norme anti-Covid. Le regole del Paese, da agosto dello scorso anno, prevedono che chi non rispetta le norme venga punito con una multa di 100 mila rupie indonesiane, ovvero 6 euro. C’è chi ha pagato le multe, chi invece, dopo aver spiegato alle autorità di non aver soldi, ha ricevuto una sanzione insolita. Circa 30 turisti sono stati puniti con 50 flessioni in strada. Anche chi non indossava la mascherina in modo appropriato è stato punito con flessioni da fare in strada, ma in un numero inferiore, circa 15.