Strage di uccelli a Roma per i botti di Capodanno, il VIDEO shock: volatili disperatamente in fuga

Hanno fatto il giro del web le immagini delle carcasse di uccelli nelle strade di Roma: i volatili sono morti a causa dei botti di Capodanno. Una vera e propria strage di uccelli nella capitale che ha lasciato sconvolti davvero tutti, anche coloro che hanno fatto scoppiare i botti per dare il benvenuto al nuovo anno e salutare il vecchio. Gli uccelli si sono spaventati e disorientati per i botti, schiantandosi in strada, andando a finire violentemente contro finestre o contro i cavi dell’alta tensione. Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video che mostra la scioccante reazione dei volatili: scene davvero da film da far venire i brividi.