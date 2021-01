Ultraleggero precipita vicino Siracusa, due feriti [FOTOGALLERY]

Un velivolo ultraleggero è precipitato questa sera nei pressi della pista di atterraggio dell’Avioclub di contrada Rinaura, a dieci chilometri da Siracusa. I due occupanti del velivolo sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all’ospedale Umberto I di Siracusa. Le loro condizioni non sembrano gravi. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza il velivolo. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

Sono ricoverati ma non in pericolo di vita i due occupanti dell’aereo. Sembra che il velivolo sia stato utilizzato oggi pomeriggio per il lancio di alcuni paracadutisti. Al rientro all’Avioclub, per cause ancora da accertare, l’ultraleggero e’ precipitato poco distante dalla pista di atterraggio. Piu’ gravi le condizioni del passeggero rispetto a quelle del pilota. L’indagine e’ affidata alla polizia. L’inchiesta dovra’ verificare se si sia trattato di un errore umano o di un guasto all’aereo.