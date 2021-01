Il 2020 è stato un anno difficilissimo per il mondo intero: la pandemia di SARS-CoV-2 ha devastato il mondo intero, oltre ai tantissimi eventi meteorologici che hanno reso tutto ancora più complicato. Ecco perchè in tantissimi hanno voluto dire addio al vecchio anno in modo clamoroso, mandandolo in maniera poco elegante a quel paese. E’ diventato virale nelle ultime ore un video che mostra un uomo in mutande che corre per le strade di Messina: “Vaffanculo 2020 e ricordatevi, ce la faremo!“, urlava l’uomo, con in mano un bengala acceso.