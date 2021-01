USA: fuga di azoto in stabilimento alimentare, 6 morti e diversi feriti

Una fuga di azoto si è verificata in un impianto di lavorazione di pollame a Gainesville, in Georgia: il bilancio è di 6 morti e diversi feriti, di cui 12 ricoverati in ospedale.

Secondo quanto riferiscono i media locali, poco dopo le 10 sono stati allertati i soccorsi per una fuga di azoto liquido che ha procurato gravi ustioni a diversi dei 130 operai al lavoro nello stabilimento: 5 persone sono decedute sul posto e una in ospedale. Dei ricoverati, 3 sarebbero in condizioni gravi.

In corso le indagini sulla causa dell’incidente.