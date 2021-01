Vaccinati contro il Covid la regina Elisabetta e il principe Filippo

La regina Elisabetta II e il principe Filippo sono stati vaccinati contro il Covid. Lo ha annunciato Buckingham Palace, spiegando che la monarca 94enne e il consorte 99enne si sono sottoposti all’inoculazione all’interno del castello di Windsor, da parte del medico della Casa Reale. In genere Buckingham Palace non commenta questioni di salute della regina ma in questo caso Elisabetta II ha voluto che la notizia fosse resa pubblica per impedire speculazioni, prevenendo così inesattezze e fake news.