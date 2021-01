Sono ormai in esaurimento in diverse regioni le dosi a disposizione dei vari ospedali per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer. Per i richiami già programmati si sta attualmente utilizzando la riserva del 30%. Se sarà necessario – spiegano alcuni medici – saranno poi utilizzati per il richiamo anche i recenti arrivi delle fiale di Moderna, compatibili con Pfizer. Il problema in questione è stato ormai evidenziato da diverse strutture nei vari territori.