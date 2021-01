Vaccino anti-Covid, prima reazione avversa in Finlandia: servono almeno 5 segnalazioni prima di informare la popolazione

E’ stata registrata in Finlandia, dall’agenzia per i medicinali finlandese, la prima segnalazione di una reazione avversa al vaccino Pfizer-BioNTech contro il virus di SARS-CoV-2. Non sono stati svelati però ulteriori dettagli: secondo quanto riferito dall’emittente finlandese “Yle”, infatti, la direttrice dell’Agenzia sanitaria nazionale Maija Kaukonen ha spiegato che servono almeno cinque segnalazioni di questo tipo prima di informare la popolazione “sulla tipologia di reazioni che si sono verificate“. La direttrice ha spiegato che non è possibile divulgare ulteriori dettagli per motivi di privacy.