Vaccino, AstraZeneca: “Falso che non sia efficace sugli over 65”

Il gigante farmaceutico AstraZeneca ha smentito le notizie riportate da alcuni media tedeschi sulla ridotta efficacia del suo vaccino, messo a punto con l’Università di Oxford, sugli over 65.

Un portavoce di AstraZeneca ha dichiarato al Deutsche Welle che “i report secondo cui l’efficacia del vaccino AstraZeneca/Oxford è dell’8% negli adulti di età superiore ai 65 anni sono completamente errati“. La società ha precisato che un importante comitato di vaccinazione del Regno Unito, il Jcvi (Joint Committee on Vaccination and Immusination), e l’Agenzia del farmaco britannica (Mhra) hanno sostenuto l’uso del suo vaccino in quella particolare fascia di età.

Possibile autorizzazione del vaccino a 360 gradi per AstraZeneca

“AstraZeneca ci sta inviando gli ultimi dati” sul vaccino anti-Covid, “se faremo in tempo, la decisione ci sarà domani” 27 gennaio, “ma ritengo ancora come più probabile la data del 29 gennaio” per un parere da parte del Comitato tecnico Chmp dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “E non ci saranno distinzioni di età” per l’uso del prodotto, “anche se poi saranno le singole autorità sanitarie degli Stati, se lo riterranno opportuno, a decidere per quali fasce di popolazione utilizzare quel vaccino“: è quanto ha precisato in un’intervista a ‘Il Messaggero’ Marco Cavaleri, responsabile Vaccini dell’Ema. Un possibile via libera già domani “non lo escludo – ha spiegato – ma dobbiamo dirimere alcuni punti con l’azienda“, quindi “dipende da quanto in fretta ci rispondono. Quando scriviamo le informazioni sul prodotto, dobbiamo inserire dei numeri precisi che loro ci devono confermare“. L’orientamento è dunque verso un’autorizzazione del vaccino a 360 gradi, anche se inizialmente era stato ipotizzato un via libera solo per gli under 55.