Mentre la campagna di vaccinazione contro il coronavirus prosegue in Italia, tra polemiche, gioia, dubbi e chiarimenti, si lavora intensamente ancora per una velocizzazione della procedura, tramite anche all’introduzione del vaccino Moderna: arriveranno già dalla prossima settimana in Italia le prime dosi. L’obiettivo è quello di far giungere in Italia nei prossimi tre mesi un milione 300 mila dosi.