Paura nel Cuneese, slavina in Valle Maria: trovato lo scialpinistra travolto, è in gravi condizioni

Mentre sul Velino continuano le ricerche per i quattro escursionisti disperi da domenica scorsa, arrivano da Cuneo nuove terribili notizie. Le valanghe colpiscono ancora: una slavina ha travolto ggi uno scialpinista nei pressi della Rocca Blancia, nel vallone di Stroppia, nel comune di Acceglio, nel Cuneese. Il 118 è prontamente intervenuto con l’elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni sembra che un gruppo di sci alpinisti sia stacol coinvolto da un distacco che ne avrebbe sepolto uno di loro. I compagni stessi hanno avviato le ricerche del disperso, chiamando immediatamente i soccorsi. La squadra del Soccorso Alpino della Valle Maira sta raggiungendo il luogo dell’incidente per le verifiche di bonifica della valanga e per escludere altri coinvolti.

Aggiornamento – E’ stato trovato l’alpinista travolto dalla valanga. Le sue condizioni sono molto gravi: è in ipotermia ed è stato necessario sottoporlo a rianimazione cardiocircolatoria. L’uomo verrà immediatamente trasferito in ospedale.