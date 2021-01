Valanga in val Senales, due morti: la slavina ha investito un gruppi di scialpinisti

Sono due i morti a causa di un valanga che si e’ staccata sopra Maso Corto in val Senales. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l’elisoccorso Pelikan. L’allarme e’ stato lanciato da testimoni, che hanno visto la slavina investire un gruppo di scialpinisti. Il pericolo valanghe in gran parte dell’Alto Adige, dopo le nevicate di questi giorni, e’ marcato (grado 3 di 5). Quasi esattamente un anno fa, il 28 dicembre 2019, una Valanga investi’ alcuni sciatori sulla pista “Teufelsegg” in val Senales, provocando la morte di una donna di 25 e di sua figlia di sette e di un’altra bambina sempre di sette anni, tutte provenienti dalla Germania.