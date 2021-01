Valanga travolge dieci sciatori sulle Alpi: un morto e un ferito Vicino a Verbier, la polizia cerca testimoni

Una valanga ha travolto dieci persone questa mattina fuori dalle piste da sci di Verbier (Svizzera) uccidendo uno sciatore inglese di 38 anni e ferendo gravemente un’altra persona, trasportata in elicottero all’ospedale di Sion. Gli altri otto sono incolumi. Intorno alle 10:20 uno sciatore e’ entrato in un canale fuori pista. Una placca a vento si e’ staccata in cima allo stesso ‘couloir‘, travolgendolo insieme a un secondo sciatore che si trovava più in basso. La massa di neve ha poi sepolto altre otto persone piu’ a valle. Tutti erano dotati di sistemi per esseri rilevati sotto le valanghe e sono stati estratti dai soccorritori, arrivati sul posto con elicotteri e cani da ricerca. La slavina si è staccata tra le stazioni sciistiche di Verbier e Le Attelas. Il pubblico ministero ha ora aperto un’inchiesta e la polizia del Canton Vallese rivolge un appello a eventuali testimoni della valanga per poter ricostruire l’accaduto.