Valanghe: morto lo scialpinista travolto ieri nel Cuneese

Era arrivato in ospedale in ipotermia dopo due arresti cardiaci. Non ce l’ha fatta Maurizio Orlandin, lo scialpinista 46enne di Omegna (Vco) travolto ieri da una valanga in Valle Maira: è morto alle Molinette di Torino. L’uomo era vicepresidente del Cai di Omegna.

La valanga che lo ha travolto si era staccata a 2.800 metri di quota, lungo la dorsale che unisce il monte Sautron e la Rocca Praboccia, con un fronte di circa 50 metri, ed e’ precipitata a valle per circa 150 metri nel territorio di Acceglio, la stessa zona in cui oggi un’altra valanga ha travolto uno scialpinista di 23 anni, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cuneo.