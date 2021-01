Valanghe in Trentino: slavine in valle di Fiemme e in valle dei Mocheni, non ci sarebbero persone coinvolte

Due valanghe segnalate in Trentino: la prima sul canalone ovest del monte Agnello, in valle di Fiemme, nel gruppo del Latemar, la seconda si è distaccata da cima Hoamonder, in valle dei Mocheni, arrivando fino alla Strada di Palu’ del Fersina. Sul posto, oltre al personale del Soccorso alpino, anche le unità cinofile.

Non ci sarebbero persone coinvolte.