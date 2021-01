Si susseguono le valanghe in Valle d’Aosta oggi, domenica 31 gennaio. In meno di cinque ore, si sono verificati quattro distacchi, che per fortuna non hanno coinvolto persone. Il primo episodio nella tarda mattinata, con il Soccorso alpino intervenuto a Champoluc. Poco prima delle 14 altri due episodi a Pila e Cogne, in frazione Epinel.

Infine un distaccamento di neve e’ stato registrato a Estoul, ma anche in questo caso non si registrano persone coinvolte.