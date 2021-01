Valanghe in Valle d’Aosta: slavina a Morgex raggiunge la statale, danni a tetto e auto. Altro distacco in alta Valsavarenche [VIDEO]

Nel pomeriggio a monte della frazione Dialley, nel comune di Morgex, in Valle d’Aosta, si è staccata una valanga. Il suo soffio ha raggiunto la strada statale 26 (vedi video in fondo all’articolo). Stamane su indicazione della commissione valanghe, spiega il sindaco, Federico Barzagli, “era stata chiusa la strada Feysoulles, a monte della statale. La massa invece ha investito la strada di collegamento tra le due frazioni, Lavancher, e Dailley, che nella stagione invernale viene chiusa da novembre in avanti”. “Siamo sul posto – aggiunge il primo cittadino – a fare le verifiche. Per fortuna non ci sono problemi particolari: un danno alla guaina di un tetto a Lavancher e un tronco su un’auto parcheggiata”.

Un’altra valanga si e’ staccata nell’alta Valsavarenche, nella zona di Eaux Rousses, dove il sindaco, Giuseppe Dupont, ha disposto il divieto di transito fino a Pont.

In via precauzionale, a causa dell’allerta meteo per le copiose nevicate che stanno interessando in questi giorni la Valtournenche, e dei fenomeni annessi (temperature piuttosto alte e probabile presenza di forti venti in quota), e’ stata chiusa la strada regionale n. 46 dalla Valtournenche, dalla frazione Singlin (galleria) fino alla frazione Breuil-Cervinia a partire dalle ore 12 di oggi prevedendo un convoglio presidiato in discesa alle ore 17 e in salita alle ore 17.30. La chiusura, spiega la Regione, restera’ in vigore sino a revoca della presente ordinanza, firmata dal sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz.