Vestiti di Carnevale, dall’astronauta allo scienziato: le migliori proposte di Amazon

Le festività natalizie sono terminate con l’Epifania “che tutte le feste si porta via”, ma i prossimi mesi riservano ancora tanto divertimento e tante giornate speciali. Nonostante la pandemia e l’emergenza coronavirus, bisogna festeggiare, anche se con pochi intimi e senza i tradizionali riti. Terminate le ricerche per i regali di Natale ecco che subito ci si impegna per trovare i vestiti di Carnevale, che quest’anno si festeggerà il 14 febbraio, perfetti per questo 2021. Tra i più gettonati ci sono quelli scientifici: medici e infermieri andranno a ruba quest’anno, visto il loro impegno nella lotta contro il Covid. Tanti sono i bambini che vorranno travestirsi dai nuovi supereroi. Ma non solo, gettonatissimi sono anche i travestimenti da astronauta, chimico e tutti quei mestieri scientifici che affascinano tanti bambini. Su Amazon ce n’è per tutti i gusti e tutte le taglie, dai travestimenti per i più piccini a quelli per i più grandi, perchè nonostante la pandemia e l’impossibilità di festeggiare con le classiche sfilate di carri, passeggiando in strada lanciando coriandoli, il Carnevale va festeggiato ed immortalato con foto incorniciare e appendere al muro. Di seguito i migliori travestimenti disponibili su Amazon:

Vestiti da astronauta

Vestiti da scienziato

Vestiti da chimico

Vestiti da medici e infermieri

Per immortalare il Carnevale 2021 non deve mancare l’attrezzatura perfetta per fotografie impeccabili