Vestiti di Carnevale sexy, su Amazon i travestimenti per un San Valentino hot

Il Carnevale è alle porte! Archiviate le feste natalizie si pensa subito alle prossime festività, che l’emergenza coronavirus porta a voler vivere con molto più entusiasmo rispetto al solito nonostante le misure restrittive. Probabilmente in questo Carnevale 2021 non ci saranno carri che sfileranno, così come non sarà possibile passeggiare nelle principali vie delle città italiane per sfoggiare i travestimenti, lanciare coriandoli, ridere e scherzare. Il Carnevale va comunque festeggiato, soprattutto per chi ha in casa dei bambini: il momento del travestimento sarà comunque magico per loro e poi sono tanti i giochi alternativi che si possono escogitare anche in casa, con scherzi da fare al telefono o ai genitori che tornano a casa dal lavoro. Il Carnevale però è una festa anche per adulti: nel corso degli anni è infatti aumentata sempre più la tendenza di riunirsi in case o locali sfoggiando travestimenti originali e spettacolari e saranno proprio gli adulti, probabilmente a risentire maggiormente dei vari divieti che non gli consentiranno di festeggiarlo con feste e festini.

Per un Carnevale da urlo in tempi di coronavirus, anche per gli adulti, basta solo un pizzico di fantasia. Quest’anno Carnevale cade il 14 febbraio, giorno in cui si festeggia San Valentino, quale migliore occasione, quindi, per rendere un po’ vivace la vita di coppia? Tanti studi hanno dimostrato che la pandemia ha causato un importante calo della libido: il mix di quest’anno è perfetto quindi per un festeggiamento hot. Come fare? Basta scegliere il travestimento perfetto: su Amazon sono acquistabili tantissimi vestiti sexy, per lui e per lei che potrebbero aiutare a riaccendere la passione. Dal coniglio, al poliziotto, passando per il medico e l’infermiere per quanto riguarda i travestimenti da uomo. Per la donna c’è molta più scelta, ma basta avere un pizzico di fantasia per creare un mix perfetto e ritrovare quell’intimità perduta, o solo per festeggiare il Carnevale-San Valentino in un modo originale ed insolito.

