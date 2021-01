La tradizione va rispettata, Putin si immerge in acque gelide per celebrare l’Epifania [VIDEO]

La tradizione va rispettata, anche se è in corso una pandemia! Vladimir Putin non ha avuto dubbi: il rituale bagno del giorno dell’Epifania si è tenuto oggi: il presidente russo, a 68 anni, si è immerso in acque gelide con solo un costume da bagno addosso. Il Cremlino ha da poco diffuso un video che mostra proprio del giorno dell’Epifania, che gli ortodossi celebrano oggi: una festa che in molti paesi slavi è segnata da bagni rituali in corsi d’acqua all’aperto. Nel video diffuso dal Cremlino, Putin entra in una piscina a forma di croce, sovrastata da una grande statua di ghiaccio a forma di croce anch’essa. Ma non finisce qui: il presidente russo si è immerso sott’acqua ben tre volte, facendosi il segno della croce prima di ogni immersione.

“E’ la tradizione“, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, senza specificare il luogo dove è avvenuto il bagno o la temperatura esterna. Secondo i giornalisti al seguito del presidente, riferisce Moscow Times, il bagno è avvenuto fuori Mosca ad una temperatura di -20.