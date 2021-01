Violenta esplosione a Mogadiscio: attacco terroristico all’Hotel Africa [VIDEO]

Una violenta esplosione ha terrorizzato la popolazione di Mogadiscio, in Somalia, seguita da raffiche di armi automatiche. Si tratta di un attacco terroristico rivendicato dagli integralisti somali al Shabaab, contro l’Hotel Africa, lungo la strada per l’aeroporto. A riferirlo sono stati i media locali. Le autorita’ non hanno per il momento fornito dettagli sull’accaduto. La capitale e’ spesso teatro di attacchi condotti dal gruppo terroristico al-Shabaab. La polizia afferma di aver messo in salvo “la gran parte” degli ospiti della struttura.

Bilancio

E’ di almeno nove morti il bilancio. Secondo quanto riferito da un giornalista della Dpa sulla scena, un veicolo imbottito di esplosivo è saltato in aria all’ingresso dell’Hotel Afrik: l’esplosione è stata seguita da una sparatoria.