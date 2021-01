Vodafone down per ore, problemi sulla rete: numerose segnalazioni

Problemi oggi sulla rete Vodafone: dalle 7 alcuni utenti hanno lamentato di non riuscire a effettuare chiamate e connettersi a Internet. Le segnalazioni (come si può notare dalla mappa elaborata da DownDetector) sono giunte in particolare da Torino, Milano, Roma, Perugia e, meno, in altri capoluoghi del Paese. Il disservizio è prontamente stato risolto nel giro di qualche ora da Vodafone.

Vodafone è un’azienda di telefonia cellulare e fissa ed è il più grande operatore telefonico al mondo per fatturato. Essa offre servizi di telefonia fissa, mobile, banda larga e IPTV.