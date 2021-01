Uno dei vulcani tra i più attivi al mondo è irrequieto: fiume di lava e nubi di gas dal Monte Merapi [FOTO]

Il vulcano più attivo dell’Indonesia ha eruttato nelle scorse ore, generando un fiume di lava e nubi di gas.

Secondo Hanik Humaida, portavoce del Volcanology and Geological Hazard Mitigation Center, l’eruzione del vulcano Merapi ha prodotto il flusso di lava più lungo da quando è stato innalzato il livello di allerta (a Novembre): in base a disposizioni già in vigore, è vietato l’accesso in un’area con un raggio di 3 miglia dal cratere.

Il vulcano Merapi, alto 2.986 metri, ha generato un fiume di lava lungo oltre 1.500 metri: Hanik Humaida ha precisato che il livello di allerta (il 2° più alto) verrà mantenuto, così come la “zona rossa”.

Il vulcano Merapi è uno tra i più attivi al mondo: la sua ultima grande eruzione risale al 2010, quando morirono oltre 300 persone e altre 280.000 vennero evacuate. In precedenza, si ricorda l’evento del 1930, in cui morirono circa 1.300 persone.