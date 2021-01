Wanda Nara contro Google e Yahoo per un video porno: vinta la causa, le due aziende dovranno risarcire la moglie di Icardi

Qualche anno fa ha fatto il giro del web la notizia di un video porto di Wanda Nara. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, ha da sempre smentito questa notizia, che in qualche modo era comunque riuscita a destabilizzarla. A distanza di anni, adesso, Wanda ha aggiornato i fan più attenti, che su Instagram le hanno chiesto “è vero che hai vinto in tribunale contro Google e Yahoo per averti mostrato in un video porno?”.”Vero”, è stata la risposta della showgirl, che ha allegato la nota legale del suo avvocato.

Nella nota postata da Wanda Nara è chiaro come Google e Yahoo vengano condannati ad un risarcimento milionario: “La camera numero 2 del tribunale civile ha confermato una sentenza che condannava Google e Yahoo a risarcire Wanda Nara per i danni causati dalla diffusione di un video intimo che le era stato falsamente attribuito. Il tribunale nella sua sentenza sottolinea i gravi danni causati che indubbiamente minano il credito e l’onore della vittima. Ora Google e Yahoo devono solo depositare gli atti e pagare. Dopo l’interruzione giudiziaria, li costringeremo a farlo”, si legge nella nota.