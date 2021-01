L’aggiornamento sulla privacy proposto dalla famosa app di messaggistica WhatsApp sta creando caos tra i suoi utenti, tanto che in molti stanno migrando verso servizi simili. Ora un portavoce di WhatsApp risponde al Garante Privacy, che aveva parlato di poca chiarezza riguardo al messaggio inviato agli utenti e all’informativa sul trattamento.

“Vogliamo sia chiaro che l’aggiornamento dell’informativa sulla privacy non influisce in alcun modo sulla privacy dei messaggi scambiati con amici o familiari e non richiede agli utenti italiani di accettare nuove modalita’ di condivisione dei dati con Facebook. Questo aggiornamento – chiarisce il portavoce – fornisce ulteriore trasparenza su come raccogliamo e usiamo i dati oltre a chiarire le modifiche relative alla messaggistica con le aziende su WhatsApp, che e’ facoltativa. Restiamo impegnati a fornire a tutti in Italia una messaggistica privata, crittografata end-to-end”.