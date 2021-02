A. Saudita: Blinken, ‘vogliamo ricalibrare rapporti non vogliamo rottura’

Washington, 26 feb. (Adnkronos) – “Vogliamo ricalibrare i rapporti con l’Arabia Saudita non una rottura”. Ad affermarlo è il segretario di Stato Usa Anthony Blinken sottolineando che le azioni intraprese oggi dall’amministrazione Biden e la pubblicazione del rapporto della Cia punta a essere “più in linea con i nostri interessi e i nostri valori”.

“Stiamo facendo quello che il presidente ha detto che dovremmo fare, ovvero riesaminare il rapporto nella sua totalità e assicurarci che vada avanti in un modo che rifletta meglio i nostri interessi e valori “, sottolinea Blinken.

Il rapporto della Cia sull’omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi indica come mandante dell’operazione il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.