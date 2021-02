A. Saudita: Fratoianni, ‘Renzi imbarazzante, risponda a giornalisti non a se stesso’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Ieri Renzi ha risposto a se stesso, ponendosi domande che nessuno gli aveva fatto. Imbarazzante. Rimaniamo in attesa di una conferenza stampa dove risponda a domande dei giornalisti. Ieri sera Renzi ha risposto a se stesso ponendosi domande che nessuno gli aveva posto. Eludendo ancora una volta il cuore del problema”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

‘Rimaniamo in attesa della conferenza stampa promessa da Renzi – prosegue il leader di SI – dove possa rispondere alle domande dei giornalisti. Per ora – conclude Fratoianni – rimane l’imbarazzante situazione di un parlamentare della Repubblica italiana per i suoi rapporti economici con un altro Paese, peraltro un regime illiberale e che si è macchiato di crimini atroci”.