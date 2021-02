“Abbiamo messo un chip wireless nel cervello di una scimmia, gioca ai videogiochi con la mente”: l’esperimento di Elon Musk

L’imprenditore visionario Elon Musk, fondatore di Tesla (auto elettriche), Neuralink (neurotecnologie) e SpaceX (viaggi spaziali), ha esordito con una conferenza su Clubhouse, mandando in tilt il nuovo social network basato su messaggi audio in tempo reale: appena si è saputo che Musk avrebbe parlato e risposto alle domande degli altri utenti, gli iscritti si sono moltiplicati ma non tutti sono riusciti ad ascoltare le dichiarazioni dell’uomo più ricco del pianeta.

Tra i temi affrontati da Musk, i “meme”, i bitcoin, le esplorazioni su Marte, il Coronavirus (si è detto favorevole al vaccino). Elon Musk ha anche reso noto che Neuralink ha installato un chip wireless nel cervello di una scimmia “che gioca ai videogiochi con la mente“: si è trattato di un’esperimento parte di un progetto più ampio, che ha lo scopo di sviluppare tecnologie che potranno essere applicate a persone che hanno perso capacità cerebrali a causa di incidenti o malattie.