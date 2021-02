Accadde oggi: il 6 febbraio 1971 un terremoto sconvolge Tuscania [FOTO]

Il 6 febbraio del 1971, poco dopo le 19, un terremoto sconvolgeva Tuscania, in provincia di Viterbo, località nota per il suo patrimonio archeologico risalente al medioevo.

Il sisma causò gravi danni: venne fortemente colpito l’antico centro storico, caratterizzato da costruzioni con muri a sacco e molto vulnerabili.

Quello di Tuscania è uno dei terremoti meno ricordati della storia recente d’Italia: oltre a morti e feriti, provocò gravissimi danni al patrimonio storico locale, danneggiando le chiese romaniche di San Pietro e Santa Maria Maggiore.

Tuscania nel 1971 aveva circa 7.500 abitanti e la sua economia si basava sull’attività agricola e turistica.

A fronte di un sistema della protezione civile ancora inesistente, grande fu il lavoro dei volontari che accorsero a Tuscania per aiutare la popolazione e per salvare il patrimonio archeologico: una sorta di “angeli del fango”, proprio come era accaduto a Firenze 5 anni prima o nel Belice nel 1968.

Di recente, si spiega in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti,