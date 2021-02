Un aereo cargo 747 ha perso parti del motore su Meerssen dopo un guasto alla partenza dall’aeroporto di Masstricht, nei Paesi Bassi. Dopo il decollo, è avvenuta un’esplosione in uno dei motori che ha prodotto la caduta dei pezzi. Alcuni frammenti sono caduti sul tetto di un’auto, dove è stato danneggiato un garage (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Il volo, diretto a New York, è gestito da Longtail Aviation. Il velivolo è atterrato in sicurezza a Liegi.