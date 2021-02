Afghanistan: diversi attacchi provocano almeno 4 morti e 18 feriti

Madrid, 7 feb. (Adnkronos/Europa Press) – Tre diversi attacchi in Afghanistan hanno provocato almeno 4 morti e 18 feriti tra poliziotti e civili. Gli attacchi si sono verificati oggi in diverse aree del paese. Le autorità del distretto di Khoqyani, nell’Afghanistan orientale, hanno riferito che un agente di polizia è stato ucciso durante un attentato con un’autobomba a un checkpoint mentre altre 11 persone sono rimaste ferite: sei poliziotti e cinque civili. Nessun gruppo ha rivendicato l’attentato secondo quanto riferisce Tolo News.

Inoltre, in questa provincia, il portavoce della polizia, Farid Khan, ha detto che due poliziotti e tre civili sono rimasti feriti nell’esplosione di un veicolo. Nel distretto di Ali Abad, nel nord del Paese, due membri dell’esercito afghano e l’ex capo dell’intelligence del distretto sono morti in un attacco da parte dei talebani, ha detto il consiglio provinciale all’agenzia Ariana News.

Nella capitale, Kabul, si sono verificate due esplosioni contro veicoli in cui sono rimaste ferite due persone. Inoltre, la polizia afghana ha disinnescato una granata e diversi esplosivi piazzati su una strada di Kabul.