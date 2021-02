Agenzia Spaziale Europea: Candidatevi ora per le opportunità 2021 di tirocinio per giovani laureati

Il Programma per giovani laureati (YGT) dell’ESA offre ai ragazzi con un Master l’opportunità unica di lavorare a stimolanti missioni spaziali e nel cuore delle attività spaziali europee. Unisciti alla famiglia di scienziati, ingegneri e professionisti d’impresa di tutta Europa che lavorano insieme in un ambiente internazionale e amichevole.

Come candidarsi?

Esplora le opportunità Young Graduate Trainee qui .

Seleziona un’opportunità che ti interessa e che meglio si adatta al tuo percorso formativo . A causa dell’enorme numero di candidature ricevute ogni anno, l’ESA può accettare solo un massimo di due candidature per persona. Qualora applicassi per più posizioni, tutte le tue candidature verranno scartate. Nel caso in cui il tuo profilo fosse interessante per un’altra posizione, verrà condiviso con il responsabile delle selezioni.

Iscriviti e crea il tuo profilo di candidato con il tuo CV e una lettera di motivazione.

Candidati! Potrai tracciare lo stato della tua candidatura durante tutto il processo.

Come posso candidarmi? Per candidarti, devi essere: uno studente all’ultimo anno di un corso di Master presso un’università o istituto equivalente, o che ha appena ottenuto il Master. Devi aver completato il tuo Master per quando inizierai a lavorare in ESA

cittadino di uno dei seguenti Stati Membri dell’ESA : Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Cittadini della Lettonia e della Slovenia, come Membri Associati, o del Canada come Stato Cooperante, posso altresí candidarsi, come pure da Bulgaria, Cipro, Lituania e Slovacchia come Stati Europei Cooperanti .

L’ESA è un datore di lavoro per le pari opportunità, impegnato nel raggiungimento della diversità all’interno della propria comunità e di un ambiente lavorativo inclusivo. È per questo motivo che accoglie le candidature da parte di tutti i candidati qualificati indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia, credo, età, disabilità o altre caratteristiche. Se riscontri dei problemi tecnici o hai una disabilità e necessiti di speciale assistenza, puoi contattare l’indirizzo email contact.human.resources@esa.int

Processo di reclutamento Cronologia Marzo e Maggio: pre-selezione e colloquio dei candidati selezionati

Giugno: selezione finale

Settembre o Ottobre: inizio lavoro presso ESA, a seguito di accordi sull’effettiva data di inizio. Reclutamento durante COVID-19: La salute e il benessere dei colleghi è la massima priorità dell’Agenzia Spaziale Europea. L’ESA ha per questo preso tutte le precauzioni necessarie per minimizzare il diffondersi del virus, garantendo comunque la continuità del lavoro all’interno dell’organizzazione. Visita la pagina recruitment process during COVID-19 per tutte le informazioni aggiornate.