Alitalia: Anp, ‘pazienza piloti è esaurita, ora decisione definitiva’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Dopo quattro anni di amministrazione controllata, anni ed anni di cassa integrazione per tutti i lavoratori e tre governi che si sono succeduti senza arrivare a nessuna conclusione, è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva per il salvataggio ed il rilancio di Alitalia”. Ad affermarlo in una nota è il presidente dell’Associazione Nazionale Piloti, Marco Veneziani. “Non vorremmo arrivare al punto di dover bloccare il trasporto aereo e l’Alitalia per far sì che si arrivi a una risoluzione decisiva. Non c’è più tempo da perdere e il governo decida il meglio per la nostra Compagnia e per i suoi 11.000 dipendenti”, conclude.