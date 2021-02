Alitalia: cda Ita, preoccupazione per tempi vendita, procedure non rinviabili (2)

(Adnkronos) – Lazzerini ha anche illustrato, si legge nella nota, la pianificazione di dettaglio per il 2021/22 in cui sono state calate e programmate le linee di Piano. Il Consiglio, nel confermare la strategia e gli assi portanti dello Schema di Piano Industriale, ha anche condiviso l’opportunità di riflettere nella programmazione operativa dei prossimi trimestri le ultime e più aggiornate proiezioni di traffico aereo su cui influiscono gli effetti della seconda ondata di Covid, con nuove restrizioni di movimento, e i ritardi delle campagne vaccinali.

Il Cda ha infine approvato il budget di spesa per le attività del primo trimestre 2021 che sarà poi completato per l’anno, in funzione delle tempistiche con cui si procederà all’aumento di capitale e al lancio operativo.