L’allarme (inesistente) delle varianti: “Noi medici di corsia sappiamo che non c’è da allarmarsi”

Il terrore della varianti sta ormai prendendo piede in tutta Italia. Nel momento in cui ci stavamo abituando a convivere con un virus che, verosimilmente, non ci abbandonerà per parecchio tempo, sono arrivate le varianti a scombussolare di nuovo l’opinione pubblica. Ma sono davvero così pericolose? Il mondo della scienza sembra essere diviso, sebbene vi sia una certezza inconfutabile: le varianti sono normalissime per un virus, tanto che lo stesso Sars-Cov2 ne ha ormai migliaia.

Un post pubblicato questa mattina dall’infettivologo Matteo Bassetti è decisamente esplicativo in tal senso. “Ho appena finito di vedere tutti i pazienti ricoverati qui nel mio reparto al San Martino, come faccio ogni giorno da oltre un anno – scrive Bassetti -. Abbiamo anche qualche caso di varianti inglesi, che non rappresentano la maggioranza.

I pazienti con queste varianti hanno un andamento clinico come tutti gli altri senza particolari differenze. Trovo importante vigilare sul problema varianti, ma non terrorizzare la gente. Questa è la differenza tra chi fa il medico in corsia e chi si considera o è considerato esperto dalla stampa e dalla politica, ma pazienti non ne ha visti e non ne vede.

Per affrontare questa infezione, come peraltro per tutte le altre, ci vuole calma, organizzazione e conoscenza”.