Allerta Meteo Campania: a Salerno scuole chiuse anche domani, mercoledì 10 febbraio

A causa dell’allerta meteo diramata in Campania, a Salerno le scuole rimarranno chiuse anche domani, mercoledì 10 febbraio. Lo ha deciso il sindaco Vincenzo Napoli al termine di una serie di incontri di verifica con gli organi preposti a seguito dell’allerta diramata dalla Protezione civile della Campania. “L’allerta diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania – si legge in una nota – impone la proroga della sospensione della didattica in presenza anche per la giornata di domani mercoledì 10 febbraio”.

Già nella giornata di oggi era stata sospesa la didattica in presenza nelle scuole di Salerno. La sospensione è stata prorogata anche a domani in quanto “secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale si assisterà ad un peggioramento dalla nottata fino alle 23.59 di domani mercoledì 10 febbraio“.