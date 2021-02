Allerta Meteo, Ciclone polare sull’Italia: forti temporali, bufere di neve fin in pianura – LIVE

L’annunciato vortice depressionario responsabile dell’instabilità invernale sull’Italia e proveniente dalla Francia, si è puntualmente trasferito verso il medio basso Tirreno. Previsioni meteo, quindi, all’insegna del tempo perturbato con connotati invernali su buona parte delle aree centro-meridionali. Oltre al minimo di bassa pressione, infatti, che genera fronti perturbati dal Mar Tirreno all’indirizzo della penisola, verso il territorio italiano sta affluendo sempre più aria fredda, anzi via via gelida proveniente dall’Est Europa e originariamente dall’artico russo. L’area di maggiore confluenza tra i nuclei instabili provenienti dal Tirreno e l’aria fredda dall’Est Europa, è costituita soprattutto dalle regioni centrali e via via da buona parte di quelle meridionali. Tutto il Centro in queste ore mattutine è interessato da una estesa coltre di nubi, eccetto la Toscana centro-settentrionale, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere nevoso fino a bassa quota o anche in pianura, dato le basse temperature.

Addensamenti nuvolosi stanno riguardando anche la Lombardia sudorientale, tra il Bresciano e il Mantovano, localmente anche il Nord dell’Emilia, Reggiano, Ferrarese, Parmense e il Veneto meridionale, specie Veronese, anche qui con precipitazioni nevose fino in pianura, tuttavia qui più irregolari e progressivamente in cessazione verso le ore centrali. Maltempo più intenso in Campania, con rovesci e temporali verso le coste e nevicate diffuse all’interno fino a bassa quota. Qualche pioggia su Est Sardegna e piogge diffuse sulla Sicilia centro-orientale, sparse tra Calabria e Sud Puglia, ma con neve a quote medie o medio-alte su queste aree meridionali, dove l’aria fredda ancora non fa ingresso.

Nelle ore pomeridiane e serali, le previsioni meteo indicano ancora nubi e nevicate fino a bassa quota, residue tra Sud Marche e Centro Nord Abruzzo, diffuse su Molise, Campania, Lucania, Centro Nord Puglia e nevicate via via a quote basse anche sulla Calabria Centro Settentrionale, Cosentino, Crotonese. Ancora piogge e rovesci sparsi sul resto della Calabria e sulla Sicilia. Gli accumuli maggiori riguarderanno fino a sera i rilievi interni tra Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Foggiano, localmente Murge e Lucania, con 10/15/20 cm diffusi ma localmente anche oltre, 25/30 a iniziare dalla media collina, specie tra Abruzzo, Molise, aree interne della Campania e sulla Daunia pugliese. Qualche nevicata debole possibile sulle Prealpi e Alpi lombarde, sull’Ovest Piemonte, qualcuna in collina anche sui rilievi orientali sardi al pomeriggio, tempo migliore sul medio-alto Tirreno e sul resto del Nord, anche sul resto della Sardegna. Da rilevare un sensibile, progressivo calo termico su tutte le regioni centro-settentrionali, ma di più su quelle di Nordest e del medio-alto Adriatico qui con calo rispetto ieri anche di 10°C entro la mezzanotte. Venti settentrionali o nordorientali via via moderati o forti su tutti i bacini e settori centro-meridionali.

