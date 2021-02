Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per temperature rigide

Nelle prime ore del mattino di domani 15 febbraio in Emilia-Romagna “si prevedono estese gelate, con temperature che potranno raggiungere e localmente superare -8°C in pianura e collina e fino a -12°C nelle zone di crinale appenninico“: la protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per “temperature rigide” valida “dalle 00:00 del 15 febbraio 2021 fino alle 00:00 del 16 febbraio 2021“.

“Allerta GIALLA per temperature rigide per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“.